Muharrem İnce: Parti kurmuyorum, bir hareket başlatıyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Muharrem İnce’nin kendisini arayarak bazı açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Altaylı’nın aktardığına göre İnce “Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum” dedi.

Altaylı’nın “Nereye, yeni bir partiye doğru mu bu yol?” sorusu üzerine İnce “Bu yol Diyarbakır’da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır’da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber” diye yanıt verdi.

Altaylı’nın “Anladığım kadarı ile Fransa’da Macron örneği gibi. Partisiz bir liderlik...” sözleri üzerine ise İnce “Evet. Niye olmasın. Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum” dedi.