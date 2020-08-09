Muharrem İnce: Önümüzdeki hafta Ankara'da her şeyi açıklayacağım

CHP’den ayrılıp parti kuracağı iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce, Yalova’daki evinin bahçesinde CNN Türk muhabirine açıklama yaptı.

Partisinin CNN Türk boykotunu delen İnce “Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Ankara'da ne yapmak istediğimi, neler olduğunu anlatacağım” dedi.

“Hakkımda bir sürü yalanlar, iftiralar var. Pek çok ipe sapa gelmez adam açıklama yapıyor" diyen İnce şöyle konuştu:

"Bunları duyuyorum, kulaklarımı kapadım. Önümüzdeki hafta Ankara'da her şeyi detaylarıyla açıklayacağım."

Muhabire “Bugün size nezaketsizlik olmasın diye bahçemin kapılarını açtım. Ama önümüzdeki haftayı bekleyeceksiniz" diyen İnce “Yazılıp, çizilenlerin hepsinden haberim var. Pek çok gerçek var, pek çok da yalan var. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini istiyorum” açıklamasını yaptı.

İnce “Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü herkes önümüzdeki haftayı beklerse öğrenecek. Biz Atatürk’ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Bunun için biraz sabır” diye konuştu.

İnce "CHP'ye küskün müsünüz" sorusuna "Hayır hayır teşekkürler" diye yanıt verdi.