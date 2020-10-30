Muharrem İnce 'Memleket Hareketi'nin hedeflerini açıkladı

Daha önce "Memleket Hareketi" isimli yeni bir hareket başlattığını duyuran Muharrem İnce, bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. İnce açıklamada, yol haritasını ve birlikte hareket ettiği isimleri açıkladı.

İnce'nin açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"Parası olan sağlıklı yaşar düzenini bozup, herkes için eşit sağlık sistemini yapacağız, başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmayan bir Türkiye istiyoruz. Kendiliğinden yıkılmayan binalarda yaşamak istiyoruz.

Göçmen ve mültecilerin güle oynaya kendi ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası yönetimi istiyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümü için tüketim değil üretim politikasına dayalı istihdam politikası istiyoruz. Girişimciler için adil rekabet düzeni istiyoruz. Katma değer üreten firmaların finansmana erişimini istiyoruz.

Turizmde yeni bir Türkiye markası yaratmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen ve doğal kaynaklarını koruyabilen bir ülke olmak istiyoruz. Emeklilerin maaşlarını işsiz çocuklarıyla paylaşmak zorunda kalmadığı bir memleket istiyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı olmayan bir memleket istiyoruz.

Bütün öğrencilere laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Okullara öğretmenlerle öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Hızlı internet istiyoruz. Kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmediği bir memleket istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.

'İktidar kim olursa olsun dış politika değişmezdi'

Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlar yapıldı. Geleneksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı. CHP de AKP de MHP de iktidar olsa, kim olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. AKP o kadar yanlışlıklar yaptı ki, devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki partilerle iş tuttular. Sonunda geldiğimiz noktada, 5 milyon mülteci ile topraklarımız tanıştı, yalnızlaştık. Geleneksel politikayı terk etmemek en doğrusu.

Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olurdu. 50 artı birde bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı desteklemiyoruz ki, böyle bir şey yok niye bölelim. Bence buraya bölüyor diyenler, bir dört işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben ayrılırım, mecbur muyum. Bölme böyle olmaz.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Bizim Cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız.

Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Bizim bir suçumuz yok. Bir hafta mafya lideri partiyi ziyaret ediyor, bir hafta Atatürk diyemiyor. Bekliyorum bu hafta ne çıkacak.

Parti kurmak çok kolay. Türkiye'de 92 tane parti var. Biz milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta. Millet kur derse kurarız elbet. Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. Yeni siyaset yapmak lazım.

'HDP olmasaydı büyükşehirleri alamazdık'

40 yılımı verdim partiye. Kahroluyorum böyle gördüğümde. İnsan çıkar millete bir umut verir. İttifakları yapacaksanız mertçe yapacaksınız. Öteden beri dediğim laf bu. Son seçimlerde bize HDP'lilerin desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri.

Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte, karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz."