Muharrem İnce istifa etti

Muharrem İnce, CHP'den istifa etti. İnce yeni partisinin kuruluş hazırlıklarının da devam ettiğini, logo ve isim gibi konularda yakında açıklama yapacağını söyledi. İnce cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan muhalefet adayının CHP'li olması durumunda ikinci turda destek vereceklerini söyledi.

CHP'den istifa etmesi beklenen Muharrem İnce, açıklamalarda bulunuyor. İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vadedersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, bütün toplumu kucaklayamaz.

- Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, ortada bir tabela var sadece.

- Birazdan CHP'den e-Devlet üzerinden istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim.