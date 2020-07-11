Muharrem İnce: Davet gelirse Ayasofya’da namaza gidebilirim

Halk TV’de yayınlanan bir programında, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi gündem edildi. Programa konuk olan Muharrem İnce, davet gelirse Ayasofya'da ilk gün namaza gidebileceğini söyledi.

İnce şöyle konuştu:

“Ayasofya’nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız. (Namaza ilişkin) O gün protokol olmaz ama özel birgün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim.”

'İbadete açılması kararı egemenlik hakkıdır'

İnce, canlı yayın sonrası sosyal medya hesabından da şu mesajları paylaştı:

“Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve ibadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez. 4 yıl 10 ay 23 gün işgal altında kalan İstanbul’u ve dolayısıyla Ayasofya’yı ‘geldikleri gibi giderler’ diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmek ise boynumuzun borcudur.”