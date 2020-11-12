Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemiyorsak parti kurarız

CHP’li Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının konuğu oldu.

"Memleket Hareketi" kurucusu İnce, “Parti kurallarına uyan birisiyim, ömrünü bu uğurda harcamış birisiyim ama keyfi kararlara uymam. Keyfi kararlardan bıktık biz 18 yıldır. AKP adamına göre muamele yapıyorsa CHP aynı yoldan gitmemeli” dedi.

'Başka Messi varsa buyursun çıksın'

“Ben partimi seviyorum ama bunlarla birlikte siyaset yapma şansım kalmıyor. 3 ayda bir iftira atıyorlar ortaya. Bana dedi ki bu parti, ‘Sen bizim Messi’mizsin, bizim adımıza yarış’ Yarıştım, penaltı kaçırdım, seçimi alamadım. Ama belediye seçimlerine katkım oldu. Yenilebilme ihtimallerini gösterdik. Şimdi bana diyorlar ki ‘Penaltı kaçırdın futbolu bırak.’ Ben futbolu bırakmak istemiyorum. İçinizde başka Messi varsa buyrun çıkın oynayın. ‘Ben başka bir takım kurayım madem siz beni oynatmayacaksınız’ diyorum. ‘Hayır kuramazsın’ diyorlar. Beni ne takımda oynatıyorlar ne takım kurmama izin veriyorlar" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Erdoğan ile Kılıçdaroğlu birbirine benziyor'

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu birbirine benziyor. Erdoğan sıkışınca dış güçler diye başlıyor. Kılıçdaroğlu sıkıştı mı ‘Saray içinizi karıştırıyor’ diyor. Ben bu iki düzene de karşıyım. Biz Memleket Hareketi olarak bu ülkenin akıllı evlatlarını bir araya getirmeye çalıştım.

Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzelmesini istiyorum. Israrla iftira atmayın diyorum. Memleket Hareketi’nde biz şu anda 50 kişiyiz. Henüz kadroyu tamamlamadık. Tamamlayacağız. 4-5-6-7 Aralık’ta kapsamlı program yazacağız. Aynı zamanda Türkiye’yi geziyoruz. İzmir depremi nedeniyle bir süre ara verdik. 81 vilayeti dolaştıktan sonra karar vereceğiz ayrı parti kurup kurmayacağımıza karar vereceğiz. Amacımız CHP’yi düzeltebiliyorsak düzeltmek. Düzeltemiyorsak parti kurarız. Millet ne derse ona yapacağız. 46 ili gezdik, halk bana ‘parti kur’ diyor.

Ben CHP’nin genel başkanı olsaydım 50+1’i biz alacağız diye yola çıkardım. Alırsınız niye alamayasınız. 51 günün sonunda 31 aldıysanız 500 günde 51 de alırsınız. Özellikle CHP’nin üzerine yerleşmiş bir özgüven eksikliği var. Ecevit nasıl 42 aldıysa biz de alabiliriz. CHP kendini büyütmemeye ikna olmuş, ben ikna olmadım. Ben hatta Memleket Hareketi’nin partileşirse 50+1 alacağına inanıyorum.