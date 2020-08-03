Muharrem İnce: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ikinci çıkacak kişiyi kim olsa destekleyeceğini söyleyen Eski CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Türkiye bu gidişe mahkum değil. 4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir. AKP iktidarının önceki yıllarda ülkeye verdiği zararlardan sorumlu olanların yeniden umut haline getirilmesi kabul edilemez” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, İnce'nin yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde konuyu gündeme getirdiği iddia edildi.

İnce ayrıca çevresine "Türkiye iyi yönetilmiyor. Memnun değilim. İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim. CHP de iyi yönetilmiyor. CHP’nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor. Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz" dedi.

İnce, sosyal medya hesabından ise şu açıklamayı yaptı: “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.”