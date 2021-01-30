Muharrem Coşkun, Arzu Aygün'ü öldürdükten sonra kızına mesaj atmış

Samsun'un Atakum ilçesinde, 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün defalarca şikateyette bulunduğu eski sevgilisi Muharrem Coşkun gözaltına alınmıştı. Coşkun, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti.

Coşkun tutuklanırken, Aygün'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan tabancanın denizde arama çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.

Kızına IBAN numarası attı

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürerken, Muharrem Coşkun’un cinayetin ardından Arzu Aygün'ün kızına cep telefonuyla mesaj atıp, para istediği ortaya çıktı.

Coşkun'un mesajında, "Annenin durumu iyi, kendi rızasıyla gitti ama paraya ihtiyacı var. Bana 500 avro gönder, ben de annene göndereyim" yazıp, IBAN numarasını yolladığı tespit edildi.