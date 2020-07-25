Muhalefete 18 yılda rekor sayıda fezleke

AKP ve MHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekelerin sayısı muhalefet milletvekilleri için hazırlananların çok gerisinde kaldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Milletvekili Alpay Antmen''in, AKP iktidarı boyunca hangi partiye kaç fezleke hazırlandığı sorusunu yanıtlayan Meclis Başkanlığı, toplam fezleke sayısının 5 bin 203 olduğunu açıkladı.

Meclis Başkanlığı, AKP'nin ilk iktidara geldiği 2002 yılında başlayan 22'nci Yasama Dönemi'nde 152 milletvekili hakkında 329 fezleke hazırlandığını bildirdi. Yanıta göre, 23'üncü dönemde 160 milletvekili hakkında 907, 24'üncü dönemde 197 milletvekili hakkında 1258, 25'inci dönemde 87 milletvekili hakkında 344, 26'ncı dönemde 187 milletvekili hakkında 1279 ve 27'inci dönemde 184 milletvekili hakkında 1086 fezleke hazırlandı.

Yanıta göre, 18 yılda 365 CHP'li hakkında bin 120 fezleke ile yargılama yolunun açılması istendi. 27'nci yasama döneminde 138 CHP'li milletvekilinden 97'si hakkında fezleke hazırlandı ve bu dönem 18 yıllık rekor kırıldı. Son 18 yılda HDP, DTP, DBP ve BDP'li 178 milletvekili hakkında 2825 fezleke Meclis'e gönderildi.

18 yılda AKP'li 306 milletvekili hakkında 484, MHP'li 65 milletvekili hakkında 83 fezleke hazırlandı. Üç yıl önce kurulan İYİP'li 10 milletvekili hakkında da 15 fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CHP'li Antmen "Fezlekede dünya lideriyiz. 2002’den sonra gelen AKP’nin dokunulmazlık dosyalarının içeriklerine baktığımızda görüyoruz. Dolandırıcılık, görevi suiistimal, havaya silahla ateş etmek, özel evrakta sahtecilik var. Peki zamanında yargıda bağımsız hakim ve savcılar varken gelen bu dosyalar ne oldu? Sümen altı edildi" dedi.