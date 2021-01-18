Muhalefet çalışana zam yaptı, AKP'li Başkan sinirlendi: Bu şehrin sahibi benim

Asgari ücretin açlık sınırında belirlenmesinin ardından Türkiye'de genellikle muhalefetin elinde olan belediyelerden "en düşük maaş" açıklamaları geldi. Özellikle büyükşehir belediyeleri en düşük çalışan maaşlarının asgari ücretin birkaç yüz lira üstünde olacağını açıkladıklar.

İktidarla muhalefet arasındaki polemikler ilginç örneklere de sahne oluyor. Konya’nın 7 bin 500 nüfuslu ilçesi Tuzlukçu'nun CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede çalışan 48 işçinin en düşük maaşını 4 bin 500 liraya yükseltince Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile arasında "Konya'nın sahibi" diyaloğu yaşandı.

Sözcü'den saygı Öztürk'ün haberine göre Tuzlukçu Belediye Başkan'ı 65 esnafa da 1000'er lira dağıttı.

Konya'daki CHP'li tek belediyenin uygulaması tartışma yarattı.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantısında, Akbuğa, büyükşehirin yetkisinde olan bazı hizmetlerin yapılmasını istedi. Ancak kabul edilmedi. Akbuğa ile meclis Üyesi Seyit Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşmek için randevu istedi. Görüşme tartışmalı geçti. Nurettin Akbuğa'nın aktardığına göre, iki başkan arasında şu diyalog geçti:

"Bu şehrin sahibiyim"

Altay: Başkan kafana göre zam yapıyorsun, esnafa para dağıtıyorsun. 30 belediye başkanı “Asgari ücreti ne kadar yapalım” diye bana danıştı. Bir tek sen danışmadın. Sende para çok, o yüzden bizim yapacağımız işleri de sen yaparsın.

Akbuğa: Başkan, benim amirim değilsin, bana verdiğin bir lira yok. Ama her ay belediye payının yüzde 40'ı sana gidiyor. Beni sorgulayamazsınız. Ama ben, para verdiğim için paranın nerelere harcandığını sorgularım.

Altay: Danışmadan nasıl bu kadar zam yaparsın, esnafa para dağıtırsın?

Akbuğa: İşçiye zam yapalı, esnafa bin lira vereli iki ay oldu. Mecliste kararları bizimle alıyor, hizmete gelince AKP il başkanının dediğinden dışarı çıkmıyorsun. Tamamen militan tavır içindesiniz.

Altay: Ben bu şehrin sahibiyim. Konya benden sorulur.

Akbuğa: Kendinizi bu memleketin sahibi gibi görüyorsunuz. Memleketin sahibi 83 milyon insan. Konya'nın sahibiyim diyorsunuz. Konya'nın sahibi 2 milyon 400 bin kişidir. Haddini bil, misafirim. Bana bu şekilde davranamazsınız. Yazıklar olsun.