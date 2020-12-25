Muğla'daki yağmanın özeti: 7 yılda tek bir 'ÇED olumsuz kararı' yok!

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na çağrıda bulunarak, "Muğla’yı öldürecek projelere derhal son verin” dedi.

Muğla’da yaşanan ÇED süreçlerini çarpıcı sayılarla ortaya koyan Erbay, Muğla’da farklı alanlar için toplam bin 284 ÇED başvurusu yapıldığını açıklayarak, “Muğla’da 2013 yılından bugüne kadar yapılan ÇED başvurularından 508 tanesinde ÇED Gerekli Değil kararı çıkmıştır. Bu durum çok vahimdir. Ancak daha vahim olanı yapılan bin 284 başvurudan hiçbirinde ÇED olumsuz kararı verilmemiştir. İşte bu nedenle Muğla'mızın doğası ve su kaynakları talan edilmektedir" dedi.