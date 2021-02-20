Muğla'da kadın cinayeti: 72 yaşındaki eşini öldürdü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Ali T., tartıştığı eşi Feride T.'ye balyozla vurdu.

DHA'nın haberine göre, çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 72 yaşındaki Feride T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan 71 yaşındaki Ali T., jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Ali T.´nin aynı gün 50 yaşındaki engelli kızı Ö.T.'yi de darp ettiği iddia edildi.