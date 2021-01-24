Muğla'da iş cinayeti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mumcular Mahallesi'nde bir ev inşaatında çalışan 48 yaşındaki Ali Yılmaz isimli işçi, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybetti. İkinci kattan kafa üstü yere düşen Yılmaz, ağır şekilde yaralandı.

İHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirildi.