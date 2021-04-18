AFAD Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
Datça yakınlarındaki deprem çevre bölgelerde de hissedildi. Birkaç saat önce aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi üzerinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Haber Merkezi
AFAD Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
Datça yakınlarındaki deprem çevre bölgelerde de hissedildi. Birkaç saat önce aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.