Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi üzerinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Haber Merkezi

AFAD Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Datça yakınlarındaki deprem çevre bölgelerde de hissedildi. Birkaç saat önce aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Datça açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem