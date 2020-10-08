Muğla’da 32 saha JES’e açılıyor

AKP, Muğla’da 32 sahayı jeotermal enerji santralları (JES) için ilana çıkardı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 32 adet jeotermal sahanın (28 arama, 4 işletme) ihale edileceği bildirildi. İhale ile 3 yıl süreli arama ruhsatı ve 30 yıl süreli işletme ruhsatı verilecek.

Arama ruhsatlı sahalar arasında doğa harikası Bodrum Mazı, denizi meşhur Marmaris Turunç, Bozburun, İçmeler, Milas Ören, aynı zamanda tarihi geçmişi de bulunan Milas Gölyaka-Şenköy-Bafa, turizm merkezi Bodrum, caretta carettaların yuvalama alanları da olan kendine özgü doğasıyla Dalyan, Türkbükü ve Datça da var. Bunların dışında Bodrum Gökbel, Yalıkavak, Dalaman, Seydikemer, Milas Bozalan-Kayaönü, Menteşe, Ula, Bodrum Çamlık, Yatağan, Marmaris Alayar da bulunuyor. İşletme ruhsatlı sahalar da şöyle sıralanıyor: Milas Karahayıt, Bodrum Dereköy, Köyceğiz, Datça.

İhaleler 26 Ekim’de sabah 09.30’dan itibaren 10’ar dakika arayla yapılacak.

Bodrum’un Ortakent Mahallesinde, Kabakum plajının da bulunduğu bölgede denize sıfır 1 milyon 100 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılaşmaya açıldı. Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla da 8’i Bodrum’da olmak üzere Muğla’da 32 jeotermal sahası için ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kararlar alınırken kendilerine danışılmadığını vurguladı. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Aras, Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açıldığını duyurdu.