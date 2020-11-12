Muğla ve İzmir'de kadın cinayetleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hafize Günakın adlı kadın birlikte yaşadığı astsubay Volkan Erdem tarafından öldürüldü. Erdem'in Günakın'ı öldürdüğü silahla intihar ettiği belirlendi.

Kötekli Mahallesi'nde bir apartmanda Hafize Günakın’la yaşayan astsubay Volkan Erdem'in sabah birliğine gitmemesi üzerine eve giden ekipler Günakın ve Erdem'in cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre Erdem, Günakın’ı önce göğsünden bıçakladı, ardından başından silahla vurarak öldürdü, aynı silahla da intihar etti.

İzmir Dikili'de de Çilem Kılıç adlı kadın boşandığı Alper Gül tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Gül daha sonra eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evini bastı. Saldırgan burada da Özduran ile evde misafir olan Sibel Yarcı'ya ateş açtı. Silah sesleri üzerine komşuları polise haber verirken, kısa süre sonra Gül, tabanca ile kendine ateş ederek intihar etti.