Muğla açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Merkezi

AFAD’dan alınan bilgiye göre Ege Denizi’nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1

7:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

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