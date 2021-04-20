AFAD’dan alınan bilgiye göre Ege Denizi’nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1
7:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
Haber Merkezi
Muğla açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Merkezi
AFAD’dan alınan bilgiye göre Ege Denizi’nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1
7:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.