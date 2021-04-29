Müge Ögütçü: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, ses tonum ince diye yıllarca dayak yedim

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği gerekçesiyle Adnan Oktar ve 13 Cemaat üyesinin 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis ve 400’er bin lira ceza aldığı davada, sanıklardan Müge Öğütçü de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan 52 yaşındaki Müge Ögütçü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği mektupta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek Oktar Cemaati'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öğütçü mektubunda şunları anlattı:

“1989 yılında yapılan ÖSYM sınavında birinci olup Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü bitirdim... Adnan Oktar kendisiyle birlikte olmak istemediğim için Dragos’taki örgüt merkezinde üç kez bana tecavüz etti.

Ses tonumun ince olması ve bakışlarım nedeniyle Adnan Oktar’dan yıllarca dayak yedim. Ona olan korkum nedeniyle hiçbir zaman güzel bakamıyordum. ‘Bana sevgiyle bak’ diyerek dayak atardı. Bazen bana ve diğer kızlara uyguladığı şiddet saatlerce hatta günlerce sürerdi. Kendisi uykusu gelince gider uykusunu alır, ertesi gün kalkınca tekrar şiddet uygulamaya devam ederdi. Bizim uyumamıza izin vermezdi. Bazen ‘Bir sebep olsun da seni döveyim’ derdi. Adnan Oktar’ın talimatıyla bikinili, mayolu ve çıplak fotoğraflarım çekildi. Niyetleri beni porno yıldızı gibi gösterip, örgüte girince düzeldiğimi iddia etmekti. Bu fotoğraflarla internet sitesi kuracaklardı. Düzenledikleri uluslararası konferanslarda tercümanlık yaptığım için çektikleri resimleri kullanamadılar.”