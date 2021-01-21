Müge Anlı'ya ölüm tehdidi: 'Aleyna'nın ölümünü önce sen tadacaksın'

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi olan ve uyuşturucu suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun, şimdi de Müge Anlı'ya yönelik tehditle gündemde.

Haber Merkezi

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmada bir numaralı şüpheli olan ancak gelen tüm tepkilere rağmen tutuklanmayan Ümitcan Uygun, geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bu tutuklama sonrası Aleyna Çakır cinayetine ilişkin programlar yapan ATV sunucusu Müge Anlı'ya yönelik tehditler geldiği öğrenildi.

Tutuklu bulunan Uygun'un hesabından yapılan ve Uygun'un ağabeyi tarafından yapıldığı belirtilen paylaşımda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu önce sen tadacaksın!" denildi.

Bir diğer paylaşımda ise, "Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadesi kullanıldı.

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Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı

Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun, uyuşturucudan tutuklandı.

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Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün zanlısı Ümitcan Uygun: Bir kere vurduğumda bayıldı