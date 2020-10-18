Müdürün azarlaması üzerine intihar girişiminde bulunmuştu: MEB bir kusur görmedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul müdürü tarafından azarlandığı için okulun balkonundan atlayıp felç kalan Hamza İpek’in davasında 1.7 milyon liralık tazminat kararı için istinaf başvurusunda bulundu. Bakanlık başvurusunda, yaşanılan olayı “üzücü” olarak nitelendirerek, “İdaremizin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” dedi.

Hatay’da 2015 yılında kız arkadaşıyla öpüştüğü için Hamza İpek, okul müdürü tarafından odasına çağırılıp azarlanmıştı. İpek daha sonra okulun balkonundan atlayıp felç kalmıştı. Yaşanan olayla ilgili Hatay 1. İdare Mahkemesi, okul yönetiminin kusurlu olduğu tespitini yaptı. Mahkeme, MEB'in öğrenciye bir milyon 700 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti.

MEB söz konusu karar için 12 Ekim’de istinaf başvurusunda bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na yapılan başvuruda, idare mahkemesinin hükmettiği maddi ve manevi tazminat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürüldü. Bakanlık dava dilekçesinde "Burada Hamza İpek’in bizzat kendi iradesiyle bir anlık fevri hareketiyle üzücü olayın meydana geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında idaremiz çalışanlarının kusurlu olmadıkları tespit edilmiştir" dedi.

Okul iradesinin "yanlış davranışlara karşı" Hamza İpek'le görüştüğünü iddia eden MEB, dava dilekçesinde "Okul idaresince yapılan bu tür görüşmelerin öğrencilerin yapabilecekleri yanlış davranışlara karşı önlem almak için olacağı değerlendirilmelidir" dedi.