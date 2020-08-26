Müdürden koroya 'iç çamaşırlı' mesaja soruşturma

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş hakkında, sanatçılara "Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa ben bildireceğim" mesajı göndermesinin ardından soruşturma açıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın-yayın organlarında, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü hakkında, sanatçıların konserlerde giyeceği kıyafetlerin kendisi tarafından belirleneceğine dair bazı haberler yer almıştır. 2020 yılı genel denetim programı kapsamında bahsi geçen Koro Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin denetlenmesi talimatı, Sayın Bakanımız tarafından hafta başında verilmiş olup, koro müdürü hakkında basında yer iddialar da bu denetim kapsamında Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından soruşturulacaktır" denildi.

Bilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na geçtiğimiz Ocak ayında atanmıştı.