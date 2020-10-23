Müdür salgını fırsat bildi karma eğitimi bitirdi

Okulların 12. sınıflar düzeyinde yüz yüze açılmasıyla birlikte; salgın önlemleri kapsamında, haftalık ders programları ve sınıf listeleri okul yönetimleri tarafından esnetilerek yeniden düzenlendi.

Bu uygulamalardan biri de Antalya’nın önemli okullarından olan Antalya Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Söz konusu uygulamada kız ve erkek öğrenciler farklı gün ve sınıflara ayrıldı.

Okulun resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre; uygulamada pazartesi ve salı günlerinin erkek öğrencilere, perşembe ve cuma günlerinin ise kız öğrencilere ayrıldığı görüldü.

Uygulamada aynı gün ve sınıfa isimleri yazılmış kız ya da erkek öğrencilerin bulunduğu istisnai örnekler de söz konusu olurken, çoğu sınıfta ise kız ve erkek öğrencilerin tamamen farklı sınıflara ayrılmış olduğu görüldü.

Öğrencilerin dikkat çektiği bu duruma okul yönetimi: ‘’Kolaylık olsun diye, direkt ortadan ikiye böldük’’ şeklinde yanıt verdi.

Yaşanan bu gelişme farklı liselerde ve öğrenciler arasında da gündem oldu.

Farklı okuldan öğrenciler olayı whatsapp gruplarında konuştu

Yaşanan bu durum daha önce birçok okulda görünen harem-selamlık şeklindeki gerici uygulamaları akla getirirken; okul müdürü Hasan Akın ve okul yönetimi konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.