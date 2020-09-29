MUÇEV’e torpil bitmiyor: Şimdi de yat limanı yapacaklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığıyla kurulan ve yönetiminde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ve kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi, Marmaris’te “Yat Yanaşma Yeri Projesi” ile Fethiye’de “Tekne Bağlama İskelesi Projesi”ni gerçekleştirecek.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iki ayrı projesi için Muğla Valiliği tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı alındı. Fethiye’deki Tekne Bağlama İskelesi Projesi’nin tanıtım dosyasında, proje maliyetinin 24 milyon 445 bin TL olduğu ve inşa edilecek iskeleye uzunlukları 6 metre ile 50 metre arasında olan 300 yatın bağlanabileceği belirtildi. Valilik, MUÇEV’in Marmaris’e toplam 42 bin 893 metrekarelik alana yapmayı planladığı "yat yanaşma yeri kapasite artırımı projesi" için de yine 24 Eylül tarihinde "ÇED gerekli değildir" kararı verdi. Proje tanıtım dosyasında, "Proje kapsamında deniz yüzeyinde evcut yüzer iskeleye ilave olacak şekilde yüzer iskele ve kıyıda kazıklı iskeleler kurulacak" denildi. 187 yatın bağlanabileceği bu iskele için de 8 milyon 445 bin TL harcanacak.

'Uygun görülen yerlere' harcanacakmış

MUÇEV’in 2014 ile 2018 yılları arasındaki net kârı 18 milyon 532 bin TL olarak açıklandı. Şirketin bu parayı "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği’nin uygun gördüğü yerlerde çevrenin kirlenmesinin önlenmesi ve korunması için harcadığı" bildirildi.



Şirketin ülkenin dört bir yanında sahilleri ihalesiz olarak kiraladığı biliniyor. Kısa süre önce de Antalya’nın Demre ilçesi, Üçağız Mahallesi Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan 12 milyon 983 bin metrekare yüzölçümlü yüzer iskele, dolgu alanı ve denizsel alan MUÇEV’e 10 yıl süreyle kiralandı. Vakıf, Edirne’nin Keşan ilçesinde 11 adet kıyıyı ve Muğla’nın Dalaman, Fethiye, Ula ve Menteşe ilçelerinde de sahil kiraladı. Bakanlığın, MUÇEV’e son kıyaklarından biri de Antalya’nın Alanya ilçesinde 3’üncü Derece doğal sit alanı olan Aysultan Kadınlar Plajı oldu. Plaj MUÇEV’e 10 yıllığına kiralandı.

Şirket yönetiminde bulunan isimler ise şöyle:

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Esengül Civelek de şirketin eski yöneticilerinden biri.