Mücella Yapıcı'ya yaşam boyu onur ödülü

"Parayla satılmayan, gerek duyulduğu zaman çıkan" mizah dergisi Homur’un Yaşam Boyu Mücadele ve Onur Ödülü Mücella Yapıcı’ya verildi.

Homur Mizah Grubu'ndan yapılan açıklamada "Homur, Bilim İnsanları, Demokratik Kitle Örgütleri ve Platformlarla beraber yarattığı Nükleer Santrallar, Çarpık Kentleşme, kentsel dönüşüm yağması, Haydarpaşa, Maden, Kazdağı, Cerattepe/ ARTVİN, Suyun Ticarileşmesi, Deprem, Gezi vd gibi özel sayı ve yayınlarında aktif olarak devamlı yanımızda yer alan tavrından ayrıca dünyanın özel şehirlerinden biri olan İstanbul’umuz başta olmak üzere ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yabancı güçlerle beraber talan edilmesine karşı yaptığı onur ve hak mücadeleleri nedeniyle Mimar Mücella Yapıcı’ya verilmiştir" denildi.

Yapıcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Homur dergisine bu çok kıymetli ve onur verici ödül için çok teşekkür ederim...Kalan ömrüm boyunca bu ödüle layık olmaya çalışacağım...Tebriklerini ileten tüm dostlara ayrıca teşekkürler... Hepimizin adına bu ödülü koruyacağım..." dedi.