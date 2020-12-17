Mücadele sonuç verdi: Covid-19 meslek hastalığı oluyor

AKP iktidarı sağlık emekçilerinin uzun süredir verdiği mücadeleye karşın Covid-19'un meslek hastalığı sayılması yönündeki taleplere kulaklarını tıkamıştı.

Son dönemde artan sağlıkçı ölümleri sonrası sağlık emekçileri ülkenin birçok yerinde eylemler yapmış, Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını talep etmişti.

Ardından geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Covid-19'un meslek hastalığı sayılması yönünde Meclis Sağlık Komisyonu'nda adım atılmış, Meclis'teki partilerin ortak kararıyla konuya ilişkin bir çalışma başlatılması kararı alınmıştı.

Bu çalışma ve mücadelenin ardından bugün Türkiye gazetesinde yer alan bir haberde, son bakanlar toplantısında Erdoğan'ın konuya ilişkin düzenleme için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğü, düzenlemenin Meclis gündemine getirileceği belirtildi.

Düzenlemenin yeni yılda hayata geçirileceği ifade ediliyor.

Konuya ilişkin talepler daha önce iktidar tarafından reddedilmiş, SGK da bu konudaki talepleri reddetmişti.