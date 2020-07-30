MSB'den tartışma yaratan 'Anıtkabir fotoğrafına' açıklama

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili olarak kendisine yapılan yazılı açıklamayı paylaştı.

"Milli Savunma Bakanlığı’ndan yetkilileri aradım. Konuyu sordum. Onlar da 'Biz size yazılı bir açıklama yapacağız' dediler" diyen Hakan, yazısında TSK tarafından gönderilen yazılı açıklamaya yer verdi.

Hakan'ın paylaştığı açıklama yazısı şu şekilde:

“26 Temmuz 2020 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Instagram hesabında yayımlanan 1891 görsel içerisindeki bir fotoğraf, gündemdeki bazı konularla ilişkilendirilerek, maksadı aşan ve TSK’yı bir tartışma ortamına çekmeyi hedefleyen yorumlar olarak değerlendirilmelidir.

Söz konusu fotoğraf, TSK’nın değişik birimlerinde yürütülen eğitim, tatbikat, operasyon, tören gibi faaliyetleri yansıtan ve yayın planı BİR AY ÖNCEDEN belirlenen rutin fotoğraflardan biridir. Bu ve benzeri fotoğrafları gündeme ilişkin konularda mesaj aracı gibi algılamak veya bu şekilde yorumlamak zorlama bir yaklaşımdan ibarettir.

Her türlü arazi ve hava şartlarında, gece-gündüz demeden terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren, farklı coğrafyalarda 5 büyük operasyonu başarıyla yürüten kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun uyum içinde görev yapan komuta heyetini bu tür tartışmaların içine çekmeye çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

Dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik iklimde birlik beraberlik içerisinde dikkatli ve uyanık olmak zorunda olduğumuz unutulmamalıdır.”