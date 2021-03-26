MSB'den 'tarikat merkezindeki amiral' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarikat merkezindeki amiralin görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bir amirale ait olduğu iddia edilen tarikat merkezi görüntülerine ilişkin MSB ''sosyal medyada yer alan bu ve benzeri her türlü paylaşım gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle dikkatle inceleniyor'' dedi.

Veryansın TV dün "Tekke’deki gizemli apolet" diyerek apoleti yeleğinin altından görülen sarıklı birinin görüntülerini yayımlanmıştı.

Haberde tuğamiral ya da tuğgeneral makamına tahsis edilen askeri plakalı bir aracın resimleri de yer almıştı.