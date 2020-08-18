MSB’den simitçi çocuk yorumu: 'İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları'

Sosyal medya fenomeninin, Diyarbakır'da çektiği sosyal deney konuşulmaya devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da sosyal deneyin görüntüleri paylaşılarak açıklama yapıldı.

MSB’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları.. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun”

İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları..



Gençler, bizleri gururlandırdınız.



Yolunuz da bahtınız da açık olsun. pic.twitter.com/UOTfFvuYnP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2020

Diyarbakır'da kentin çeşitli noktalarını dolaşan Burak Tutal ve Mert Karakaş, aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklardan yardım istemişti. 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' diye sorduğu çocukların yardımı üzerine tablet bilgisayar hediye eden Youtuberlar, videoyu sosyal medyada yayınlamıştı.