MSB'den S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) S-400'ler hakkında açıklama yaptı. MSB açıklamasında, "Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir" denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sisteminin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrolleri yapılmaktadır.

NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır.

Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye’nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir.

Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye’nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır."

Pentagon, Türkiye’nin 16 Ekim’deki S-400 denemesini en güçlü şekilde kınadığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise S-400'lerin test edilmesine ilişkin "NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir" açıklaması yapmıştı.