MSB'den Oruç Reis paylaşımı: 'Kabadayılığa izin verilmeyecek'

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevini sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlığın paylaşımında "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" ifadesine yer verildi:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek! pic.twitter.com/ZYmxSpvr55