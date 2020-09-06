MSB'den Oruç Reis paylaşımı: 'Kabadayılığa izin verilmeyecek'

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'nin Oruç Reis gemisine 'refakat ve koruma görevi'ni sürdürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevini sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlığın paylaşımında "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" ifadesine yer verildi: