MSB'den İdlib açıklaması: Birliklerimiz ikaz edildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye ordusunun İdlib'de iki noktayı füzelerle vurduğuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yapılan paylaşımlarda "İdlib’de hastaneyi vuran Esed rejimi, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskûn mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldı. Kah’ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken TIR parkında 7 sivil yaralandı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, bugün Halep kırsalında TSK destekli ÖSO tarafından top atışlarıyla iki kasabaya yapılan saldırılarda iki sivilin yaşamını yitirdiğini ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaralandığını duyurdu.