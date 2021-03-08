MSB'den helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bitlis'te 11 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası için kaza-kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarının tamamlandığı ve kazaya ilişkin ön raporun açıklandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve görüşü kaybetmesi nedeniyle olayın meydana geldiği değerlendirilmektedir."