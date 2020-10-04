MSB'den Dağlık Karabağ paylaşımı: Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre...

Milli Savunma Bakanlığı 'Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre' diyerek 'Azerbaycan ordusu Cebrail kentini işgalden kurtardı' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.