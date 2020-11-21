MSB'den Ağdam'da 'ezan' ve 'namaz' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin Ağdam ilinden imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından Azerbaycan ordusunun şehre girmesine ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık paylaşımında "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da Ezan sesi duyuldu. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayın/EYP'leri tespit ve imha çalışmalarına başladı. Ağdam, her şeyiyle güvenli hale getirilecek" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında "Yıllar önce binbir zulüm ve işkenceyle öz toprakları işgal edilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, bugün kendi topraklarına dönüyor. Kardeşlerimizin inandıkları gibi özgürce yaşayacakları #Ağdam’da bugün ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı" denildi.

Yıllar önce binbir zulüm ve işkenceyle öz toprakları işgal edilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, bugün kendi topraklarına dönüyor. Kardeşlerimizin inandıkları gibi özgürce yaşayacakları #Ağdam’da bugün ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı. pic.twitter.com/gx7OlApUNJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020