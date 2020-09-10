MSB: Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantı tamamlandığı bildirildi.
MSB açıklasında, "Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki NATO karargahındaki teknik toplantı tamamlandı" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Toplantıda askeri unsurların muhtemel müdahalelerinin engellenmesine yönelik görüşler ele alındı. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.