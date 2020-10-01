MSB: Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında ‘genel ilkelerde’ ortak anlayışa varıldı

NATO'nun Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında askeri ayrıştırma mekanizmasının kurulduğunu açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahında yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askerî heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askerî heyetleri arasında NATO Karargâhında yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı.

Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020’de NATO Karargâhında yapılması planlanmaktadır."