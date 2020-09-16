MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün İdlib’deki gelişmelerle ilgili toplantı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 'Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak' ifadelerine yer verildi.



