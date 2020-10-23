MSB: S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeden kullanılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop'ta denemeleri süren S-400'lere ilişkin "NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, S-400 hazırlıkları kapsamında deneme ve sistem kontrolleri yapıldığı söylendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada, S-400 hava savunma sisteminin "83 milyon için zorunluluk" haline geldiğini iddia etmiş ve "Bu sistemin tedariki, hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ysa bu yılın başlarında yaptığı açıklamada Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin NATO ile uyumlu olduğunu iddia etmişti.