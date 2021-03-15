MSB: Rusya'ya bildirimde bulunuldu, belirlenen hedefler ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'nin kuzeyinde TSK ve ÖSO kontrolündeki Cerablus ve Bab'ın balistik füzelerle hedef alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "RF (Rusya Federasyonu) tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için RF tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadesine yer verildi.