MSB: Rus heyetle görüşmelere yarın devam edilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ ve İdlib'deki durumun ele alındığı teknik görüşmelere yarın devam edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığını, görüşmelere yarın devam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir" denildi.

Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapmak üzere 20 kişiden oluşan Rus heyeti bugün Ankara'ya gelmişti.

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