MSB personeli Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki 45. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde görevli Hakan Yeniçeri'nin Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı personeli Hakan Yeniçeri, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'daki 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."