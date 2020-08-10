MSB: Oruç Reis’e Deniz Kuvvetleri ‘refakat ve koruma’ sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Oruç Reis gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından ‘refakat ve koruma’ sağlandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır” denildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" ifadesine yer verildi.

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