MSB: Irak'ta roketli saldırı sonucu bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Başika'ya roket saldırısı sonucunda bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin İse yaralandığını duyurdu.
MSB açıklamasında şöyle denildi:
"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz."
Sözkonusu saldırıdan kısa bir süre önce Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlenmiş ve güvenlik kaynaklarınca saldırının hedefinin bölgedeki Türkiye üsleri olabileceği iddisı dillendirilmişti.