MSB iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen araç kazası sonucu iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, 18 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen araç kazasında iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada kaza sonrası bir askerin de yaralandığı belirtildi.