Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, 18 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen araç kazasında iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Açıklamada kaza sonrası bir askerin de yaralandığı belirtildi.
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Haber Merkezi
MSB iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen araç kazası sonucu iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, 18 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen araç kazasında iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Açıklamada kaza sonrası bir askerin de yaralandığı belirtildi.