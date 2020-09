MSB: İdlib'de 7 no'lu gözlem noktamıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde TSK'ya ait gözlem noktalarına yürüyen kalabalık içinde kadınlar, çocuklar da yer alırken, yürüyenlerin Suriye bayrakları ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın posterlerini taşıdıkları görüldü.

Syrians organized a demonstration against #Turkish regime occupation military at the Turkish post located near Sarman village, #Idlib province.#Turkey’s military sprayed tear gas at civilian. pic.twitter.com/aUijeNi1TU