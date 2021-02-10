MSB: Gare'de iki asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Gare bölgesinde iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MSB, ''Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'' açıklamasını yaptı.