MSB: Gare'de iki asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Gare bölgesinde devam eden 'Pençe Kartal-2' harekatında 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Gare bölgesinde iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MSB, ''Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'' açıklamasını yaptı.

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