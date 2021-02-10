Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Gare bölgesinde iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
MSB, ''Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'' açıklamasını yaptı.
Patronların Ensesindeyiz
Dış Haberler
MSB: Gare'de iki asker yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Gare bölgesinde devam eden 'Pençe Kartal-2' harekatında 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Gare bölgesinde iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
MSB, ''Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'' açıklamasını yaptı.