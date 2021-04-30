MSB duyurdu: Irak'ta iki asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında süren operasyonlarda iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ait bölgede süren "Pençe Yıldırım Harekatı"nda iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Operasyonlar kapsamında çıkan çatışmalarda daha önce üç askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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