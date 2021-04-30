Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ait bölgede süren "Pençe Yıldırım Harekatı"nda iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Operasyonlar kapsamında çıkan çatışmalarda daha önce üç askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MSB duyurdu: Irak'ta iki asker yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında süren operasyonlarda iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ait bölgede süren "Pençe Yıldırım Harekatı"nda iki askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Operasyonlar kapsamında çıkan çatışmalarda daha önce üç askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.