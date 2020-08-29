MSB duyurdu: Ağrı'da çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, Türkiye-İran sınırında çatışma çıktı.

Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Doğubayazıt/Ağrı hudut hattında, 29 Ağustos 2020 tarihinde, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz" denildi.