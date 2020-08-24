MSB: Doğu Akdeniz'de yarın Türkiye ve müttefik ülke gemileri eğitim yapacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" denildi.

Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir.#MSB #TSK pic.twitter.com/sMvAlJTug7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı bugün akşam saatlerinde yeni bir Navtex yayınladı.

TRT Haber Navtex'i “Yunanistan’ın Navtex ilanına Türkiye’den cevap gecikmedi” ifadeleriyle duyurdu. Haberde, Girit Adası’nın güneyinde tatbikat yapılacağı belirtildi.

Yunanistan Donanması’na ait Hidrografi Servisi, Girit’in güneydoğusunda deniz ve hava araçlarının katılımıyla 25-27 Ağustos tarihlerinde eğitim yapılacağı yönünde bir Navtex mesajı yayınlamıştı.

Türkiye Oruç Reis'in bölgedeki sismik araştırma çalışmaları için bu ayın ilk günlerinde Navtex yayınlamış daha sonra yeni bir Navtex yayınlayarak geminin görev süresini 27 Ağustos’a kadar uzatmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Yunanistan'ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan ederek tatbikat yapacağını açıklamasının iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olduğu" açıklamasını yapmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bugün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Oruç Reis'in görev süresinin 27 Ağustos'a kadar uzatılmasıyla ilgili "Nokta mı, virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyayım" dedi.

Yunanistan'ın yayınladığı Navtex hakkında "tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklık" diyen Erdoğan "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır" diye konuştu.