MSB: Doğu Akdeniz’de ABD gemisiyle deniz eğitimi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Doğu Akdeniz’de ABD muhribi USS Winston S. Churcill ile deniz eğitimleri yapıldığını duyurdu.

Bakanlık ”Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Yunanistan Genelkurmayı tarafından dün yapılan açıklamada da ABD ile Girit Adası'nın güneyinde ortak askeri tatbikat düzenlendiği ve tatbikata Yunanistan'dan, "Egeon" fırkateyni, 214 tipi denizaltı ve altı F-16 uçağı ile katılırken, ABD tarafından ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin iştirak ettiği aktarılmıştı.